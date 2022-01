PT do RS se solidariza a Dilma contra ataques de Quaquá

A direção do PT no Rio Grande do Sul destacou em nota que as declarações de Quaquá “não correspondem à opinião da Direção partidária e da militância petista" edit

247 - Executiva Estadual do PT do Rio Grande do Sul divulgou nota em solidariedade à ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), que tem sido alvo de diversos ataques nos últimos dias. Recentemente, o vice-presidente do partido, Washington Quaquá, fez duros ataques à ex-presidenta e, naturalmente, foi por isso criticado por importantes setores do partido.

Além disso, Dilma foi alvo de agressões por parte de adversários políticos, como fizeram Ciro Gomes e Rodrigo Maia, e por isso recebeu, nesta manhã, uma nota de solidariedade da Fundação Perseu Abramo.

A direção do PT no Rio Grande do Sul destacou em nota que as declarações de Quaquá “não correspondem à opinião da Direção partidária e da militância petista”. “Se o golpe que vitimou a Presidenta e o povo brasileiro foi misógino, também o são as avaliações e cobranças descabidas sobre a sua figura e a sua relevância política”, destacam.

Confira nota na íntegra:

Prestamos nossa solidariedade e apoio à Presidenta Dilma Rousseff diante das declarações, inaceitáveis e infundadas, que nos últimos dias têm sido divulgadas pela imprensa e redes sociais. Tais declarações não correspondem à opinião da Direção partidária e da militância petista.

Se o golpe que vitimou a Presidenta e o povo brasileiro foi misógino, também o são as avaliações e cobranças descabidas sobre a sua figura e a sua relevância política. Como a primeira mulher a chegar na presidência da República e como quadro político ímpar, símbolo de integridade, honestidade, inteligência a compromisso público, Dilma Rousseff é motivo de orgulho para o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. É uma voz sempre ouvida e respeitada.

A história será implacável com as injustiças políticas e pessoais que a acometeram e ainda a acometem. São injustiças que revoltam as mulheres, a juventude, o povo negro, artistas, ativistas culturais e todas e todos que mais sofreram desde o golpe de 2016 e com o governo genocida de Bolsonaro. São esses sujeitos que estiveram e estão na linha de frente das lutas de resistência que vivemos nesse período e que se reconhecem na trajetória de resistência e luta da presidenta Dilma, nosso Coração Valente.

O PT sabe o lugar que a história reserva a Dilma, nossa eterna Presidenta, lugar que é certamente mais nobre e digno do que os de seus algozes. Sua história é parte da história de conquistas para a democracia, para o país e para o nosso povo e da história do PT e, jamais, deixaremos de referencia-la e defende-la.

Executiva Estadual do PT-RS

