PT no Rio Grande do Sul recomenda voto crítico em Eduardo Leite

247 - O PT do Rio Grande do Sul emitiu nota nesta segunda-feira (24) recomendando o “voto crítico” no ex-governador Eduardo Leite (PSDB) na disputa ao governo do Rio Grande do Sul. O partido justifica que a escolha é necessária para derrotar o bolsonarismo.

“Compreendendo o momento político em que vivemos, decidimos recomendar o voto crítico em Eduardo Leite no domingo próximo (30/10), esperando com este gesto que todos(as) aqueles(as) comprometidos(as) com a Democracia, se unam para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo neste segundo turno. Fazemos um chamamento, neste sentido, aos apoiadores da candidatura de Eduardo Leite”.

O documento destaca, ainda, que as divergências com o tucano são muitas mas, neste momento, “é a hora de defender o Brasil e o Rio Grande da ameaça representada pelas candidaturas de Bolsonaro e Onyx”.

Leia o documento na íntegra:

Em conformidade com a Resolução Partidária aprovada em 10 de outubro de 2022, e em decorrência dela, compreendendo o momento político em que vivemos, decidimos recomendar o voto crítico em Eduardo Leite no domingo próximo (30/10), esperando com este gesto que todos(as) aqueles(as) comprometidos(as) com a Democracia, se unam para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo neste segundo turno. Fazemos um chamamento, neste sentido, aos apoiadores da candidatura de Eduardo Leite.

Entendemos que todos os democratas devem ter como compromisso primeiro a defesa da Democracia e o combate às candidaturas que representam o atraso bolsonarista.

Nossas divergências com Leite são muitas e conhecidas pela sociedade gaúcha. Representamos projetos políticos distintos, as privatizações dos serviços públicos como a CORSAN, o papel do Estado, a adesão ao regime de recuperação fiscal, a taxação dos(as) aposentados(as) e pensionistas, são alguns exemplos de temas que nos separam programaticamente. Mas, agora é a hora de defender o Brasil e o Rio Grande da ameaça representada pelas candidaturas de Bolsonaro e Onyx.

Aproveitamos para reforçar o chamamento à militância petista gaúcha que, nos próximos sete dias, não deve sair das ruas e deixar de disputar voto a voto para garantirmos a virada no Rio Grande do Sul com Lula e a consolidação da vitória na eleição presidencial.

Porto Alegre, 24 de outubro de 2022.

Paulo Pimenta

Presidente PT-RS

Edegar Pretto

Deputado Estadual PT-RS e candidato a governador no 1º turno

Paulo Paim

Senador PT-RS

Tarso Genro

Ex-governador do RS

Olívio Dutra

Ex-governador do RS

