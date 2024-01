Quase uma semana após temporais, RS ainda tem mais de 19,4 mil pontos sem energia

Apoie o 247

247 - Mais de 19,4 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul passadas mais de 130 horas após as fortes chuvas da noite da última terça-feira (16).

Na área atendida pela CEEE Equatorial, 9,4 mil unidades consumidoras permaneciam na tarde desta segunda-feira (22) sem energia elétrica em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana. Na área atendida pela RGE, 10 mil pontos estão sem luz, segundo informações do Jornal do Comércio. SAIBA MAIS: Parlamentares de Porto Alegre pressionam o governo a reestatizar fornecimento de energia após protestos

No ápice dos temporais, na madrugada de terça para quarta-feira, 714 mil clientes ficaram sem energia elétrica. As chuvas e também os fortes ventos provocaram danos e ocorrências em ao menos 25 municípios gaúchos, com registros de alagamentos, quedas de árvore e destelhamentos.

