Racismo no Paraná: MP vai investigar desfile com crianças negras vestidas como escravas

247 - Um desfile cívico realizado no último domingo (18), em Piraí do Sul (PR), virou alvo de investigação do Ministério Público. Isso porque, no evento, crianças negras foram retratadas como escravas e desfilaram usando trapos e correntes de papel nos tornozelos. As informações são do portal Metrópoles.

Em nota, a Procuradoria do Paraná afirmou que o município, localizado nos Campos Gerais do estado, deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio. De acordo com os promotores, por envolver crianças, a apuração é sigilos

O desfile fez parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.

Veja vídeo:

Desfile cívico em Piraí do Sul-PR com crianças negras representando pessoas escravizadas. A gente está suando para melhorar a autoestima dos nossos pequenos e não precisamos desse desserviço racista financiado com dinheiro público. pic.twitter.com/5x82sAhz3r — Douglas Belchior 1375 (@negrobelchior) September 19, 2022

