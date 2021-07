Rafael Greca é criticado após comparar Curitiba com Europa: "como se a Áustria, Alemanha ou Rússia fossem aqui"

"Muito antes de qualquer colono vir fugido do leste europeu em troco de terras doadas pelo governo em um projeto eugenista, mãos negras abriam a cidade no meio do mato", respondeu um usuário ao prefeito curitibano edit

247 - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), foi criticado após publicar no Twitter na manhã desta sexta-feira (30) uma foto do Jardim Botânico coberto de gelo, resultado das baixas temperaturas registradas na última madrugada na capital paranaense.

O problema da publicação foi a legenda, na qual Greca alimenta a narrativa da "Europa brasileira": "as geadas deste ano transformaram a Estufa do Jardim Botânico num Palácio de Gelo. A parte dos curitibanos que tem DNA eslavo, polonês, ucraniano ou europeu celebra o cartão postal. Como se a Áustria , a Alemanha ou a Rússia fossem aqui".

"O bairrismo e a pequenez do curitibano médio com síndrome de europeu chega a ser engraçada. A parte dos curitibanos que tem a história e a memória apagadas dessa cidade erguida por mãos indígenas e pretas não celebra porque está às margens da cidade, esquecida na história e no direito à qualidade de vida, porque se vê permanentemente rasurada da história que ajudou a construir. Muito antes de qualquer colono vir fugido da fome do leste europeu trazer doenças e morte para cá em troco de terras doadas pelo governo em um projeto eugenista, mãos negras construíam pontes, lançavam estradas e abriam a cidade no meio do mato. O bairrismo curitibano é patético", rebateu um usuário.

Veja a repercussão:

Tem gente sofrendo com frio por falta de agasalho, por falta de teto e sem energia elétrica. — ADC- DadoCWB (@tecnoanologica) July 30, 2021

ah, mas esses não são os eslavos e os europeus. então pra ele, provavelmente, não contam — Radical Livre 🙃 (@RLivre) July 30, 2021

Esse DNA descrito pelo Greca explica muita coisa July 30, 2021

não pra todo mundo, pref https://t.co/9zCYRzEnBU — Helena Stürmer (@helenisticaa) July 30, 2021

https://t.co/qEdc96Lmaa — Pau no cu do Malinovski 🦜🍌🍛 (@anarcopug) July 30, 2021

ACHO QUE ESSE FOI O POST MAIS RIDÍCULO QUE EU LI EM MUITOS MESES. — CORONEL SIQUEIRA 🇱🇷🇮🇱🇧🇷 (@direitasiqueira) July 30, 2021

Tá prefeito, MAS E A VACINA????? — fã clube botapó (@andretomazinii) July 30, 2021

ai que lindo olhar o gelo em lugares classe média alta *-* — bruno (@bbbbruni) July 30, 2021

