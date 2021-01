Ratinho Junior afirma que vacinação contra coronavírus começa em janeiro: “O Paraná está pronto”

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou que a vacinação no estado deve começar em janeiro em profissionais de saúde edit

247 - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou, nessa quinta-feira (7), em visita à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que a vacinação no estado deve começar em janeiro em profissionais de saúde e em comunidades indígenas isoladas.

"O Ministério da Saúde tem anunciado que a partir do dia 20 começa essa campanha de imunização em todo o território nacional", disse o chefe do Executivo estadual. "O Paraná está pronto. Temos agulhas, seringas, praticamente dois mil pontos de vacinação e uma logística pronta para os imunizantes chegar nos municípios", complementou.

A Fiocruz informou que o protocolo de uso emergencial do imunizante será entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira (8).

Após a aprovação, o Paraná receberá parte de 2 milhões de vacinas que serão importadas do Instituto Serum, um dos centros da AstraZeneca para a produção da vacina na Índia.

