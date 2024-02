Ratinho Júnior convida o embaixador de Israel a visitar o Paraná

Apoie o 247

Por Ratinho Júnior, em seu X – Há pouco falei com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Convidei ele para visitar o Paraná. Defendemos o diálogo construtivo.

O Paraná reafirma seus laços e respeito ao povo de Israel. Somos um Estado que promove o diálogo e a paz.

