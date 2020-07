Ratinho Júnior não prorroga decreto sobre restrições no Paraná

Após decisão do governador do Paraná, Ratinho Júnior, o comércio deve reabrir suas atividades a partir desta quarta-feira (15) edit

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decidiu, nesta terça-feira (14), não prorrogar o decreto estadual que determinava o fechamento das atividades não essenciais no estado. O comércio deve reabrir suas atividades a partir desta quarta-feira (15). Cada município estabelecerá suas próprias regras para conter o avanço do coronavírus. As restrições para a 1ª Regional de Saúde, do Litoral, serão mantidas até o dia 21 de julho.

"O Governo do Estado informa que as medidas restritivas constantes do decreto 4942/20, válidas para as regionais de Saúde de Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Toledo, Cianorte, Foz do Iguaçu, Litoral e Região Metropolitana de Curitiba perdem efeito a partir desta terça-feira (14). A decisão foi tomada por orientação da vigilância epidemiológica. As restrições para a 1ª Regional de Saúde, do Litoral, serão mantidas até o dia 21 de julho", diz a nota do Executivo estadual.

De acordo com o site do governo federal disponibilizado para atualizações dos números do coronavírus, o Paraná tem 45.363 casos e 1.146 mortes provocadas pela doença.

O Brasil tem 1,9 milhão de confirmações e 74 mil óbitos pela Covid-19. Nas duas estatísticas o País só perde para os Estados Unidos, com 3,5 milhões e 139 mil falecimentos.

