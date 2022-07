Real Time Big Data Paraná: Ratinho Júnior tem 43% e Requião 16%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Real Time Big Data encomendada pela TV Record e divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), está na liderança da disputa pela administração do estado com 43% das intenções de voto, seguido pelo ex-senador e ex-governador Roberto Requião (PT), com 16%.

A pesquisa estimulada também revelou o atual senador Flávio Arns (Podemos), com 6%; César Silvestri Filho (PSDB), 2%; e Ângela Machado (PSOL), 1%. Solange Ferreira Bueno (PMN) e Zé Boni (Agir 36) não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 14%; 18% disseram não saber ou não responderam à pesquisa. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa não analisou um cenário de segundo turno.

Foram ouvidos 1.500 eleitores, por telefone, entre os dias 19 e 20 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código PR-06745/2022.

