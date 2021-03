Reinício das aulas presenciais é suspenso pela Justiça no Rio Grande do Sul

Juíza afirmou em decisão que a postura do governo é contraditória, já que o Rio Grande do Sul vive agravamento da pandemia de covid-19 edit

247 - A retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, que ia acontecer a partir desta segunda-feira (1), foi suspensa em todo estado. A decisão foi proferida pela juíza Rada Maria Metzger Kepes Zaman, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. Ela afirmou que a postura do governo é contraditória, já que o Rio Grande do Sul vive agravamento da pandemia de covid-19. A informação é do portal UOL.

"Contraditoriamente, no pior período da pandemia no Estado, o Poder Público pretende a reabertura das escolas para as aulas presencias para a educação infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Os números são completamente alarmantes e a previsão dos profissionais de saúde não é de diminuição dos contaminados em um futuro próximo, mas o agravamento desses números por todo o Estado", decretou a juiza Rada Maria.

