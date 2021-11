Reitor da Unisinos rejeita medalha concedida pelo governo Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Fórum - Marcelo Fernandes de Aquino, reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), do Rio Grande do Sul, rejeitou nesta segunda-feira (29), rejeitou a medalha de Cavaleiro da Ordem de Rio Branco, condecoração oferecida pelo Itamaraty.Em carta encaminhada ao Ministério das Relações Exteriores, Padre Marcelo, como é conhecido, afirmou que não receberá a medalha por discordâncias com o governo Bolsonaro.

A concessão da honraria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 26 de novembro.

“Declino de receber essa condecoração em virtude da atual incapacidade do Governo Federal de dar rumo correto para as políticas públicas para as áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia”, escreveu Aquino.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE