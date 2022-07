Renato Freitas volta à Câmara Municipal de Curitiba nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - Cassado em 22 de junho por uma suposta quebra de decoro parlamentar, o vereador Renato Freitas (PT) volta nesta quinta-feira (7) à Câmara Municipal de Curitiba.

Ele teve seu mandato devolvido pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), que observou desrespeito ao devido processo legal na condução do processo de cassação do parlamentar.

Segundo a Gazeta do Povo, a Câmara Municipal convocará uma Sessão Especial para julgar Freitas. “Será em dois turnos e acontecerá em agosto, ofertando assim, mais prazo para que a parte possa se preparar para a defesa em plenário”.

A Mesa Diretora da Casa diz estar “convicta de que cumpriu com todos os requisitos regimentais pertinentes ao caso”.

