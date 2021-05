Requião: comportamento de Pazuello não está à altura das Forças Armadas

Ex-ministro da Saúde alegou ter tido contato com pessoas que testaram positivo para Covid-19 e, com isso, seu depoimento à CPI da Covid foi adiado para 19 de maio edit

247 - O ex-senador Roberto Requião criticou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello nesta terça-feira (4), afirmando que o general "não está à altura das Forças Armadas".

Pazuello alegou ter tido contato com pessoas que testaram positivo para Covid-19 e que, desta forma, precisará fazer quarentena. Com a justificativa, o depoimento do ex-ministro foi adiado para 19 de maio.

"A fuga de Pazuello da CPI da Covid não está à altura do comportamento necessário e devido a general do Exército Brasileiro. Simplesmente escafedeu-se!!!", escreveu Requião no Twitter.

