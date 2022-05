Requião diz que caminho para a solução do petróleo é Guilherme Estrella na presidência da Petrobrás

Apoie o 247

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião, pré-candidato ao comando do estado também em 2022, “lançou” Guilherme Estrella, geólogo, ex-diretor de exploração e produção da Petrobrás de 2003 a 2012 e considerado o “pai” do pré-sal, à presidência da estatal como parte da solução da questão do preço dos combustíveis e do desmonte da empresa.

“Isso estaria dando simbolicamente ao Brasil o colorido progressista de independência nacional que nós precisamos”, justificou Requião, em recado ao ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto na disputa à presidência da República.

“A Petrobras foi desmontada. Temos a possibilidade de retomar nossa importância com exploração de nossas riquezas com distribuição de renda”, observou Estrella. “Requião é uma referência numa posição nacionalista em relação à defesa da soberania nacional”, agradeceu o especialista.

A afirmação foi feita durante a audiência pública “O Pré-Sal e a Petrobras no Paraná”, na manhã desta terça-feira (17). O evento foi promovido pela bancada de Oposição da Assembleia Legislativa do Paraná e reuniu lideranças sindicais e autoridades que discutiram ações para mobilizar a população contra a privatização da empresa, discurso intensificado nos últimos dias após a troca do ministro de Minas e Energia pelo governo Bolsonaro. O novo titular da pasta, Adolfo Sachsida, diz que pedirá estudos sobre esse tema.

