Requião espera PT e PSB definirem federação para decidir filiação

Caso a federação não saia do papel, Requião terá de procurar outro partido para disputar o governo do Paraná

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O ex-governador do Paraná Roberto Requião está acompanhando de perto as negociações entre o PT e o PSB para formar uma federação, o que, em sua visão, influenciará na escolha da sigla para disputar o governo do Paraná.

Se os partidos formarem uma federação, Requião ingressará no PSB para dar palanque a Lula. A filiação só seria possível porque a federação exigirá que PT e PSB atuem em conjunto até a eleição de 2026. A direção do PSB no Paraná é contrária à vinda do ex-governador, e lideranças locais se aproximaram da candidatura à reeleição de Ratinho Junior, que deverá contar com o apoio de Jair Bolsonaro.

Caso a federação não saia do papel, Requião terá de procurar outro partido para disputar o cargo.

