Requião faz caravana para fortalecer candidatura ao governo do Paraná

Metrópoles - Decidido a disputar o governo do Paraná em 2022, Roberto Requião começou uma caravana para visitar as 399 cidades do estado. O primeiro ato foi realizado em Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense, e reuniu representantes de cerca de trinta municípios.

Requião não decidiu o partido pelo qual se filiará, mas trabalha para reunir as principais lideranças de esquerda em seu palanque. Já é certo que ele contará com o apoio de Lula e Ciro na eleição.

O ex-governador pretende usar problemas econômicos de ordem nacional para desgastar a popularidade do governador Ratinho Jr. No ato de Francisco Beltrão, ele declarou que as tarifas elevadas de água e luz e que o desemprego inviabilizam o desenvolvimento econômico do Paraná. A estratégia será usada porque Ratinho Jr poderá contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para se reeleger.

