Requião Filho propõe disciplina de Valores Democráticos em cursos da PM no Paraná

247 - O deputado estadual Requião Filho (PT), líder da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), protocolou dois requerimentos ao Governo do Estado. Um deles solicita a inclusão da disciplina de Valores Democráticos em todos os cursos de formação de policiais militares e o outro sugere a criação de um Protocolo de Auxílio às Mulheres, vítimas de abuso e agressão em casas noturnas, espaços de lazer públicos ou privados.

“O Brasil tem sofrido, nos últimos anos, momentos de grande tribulação democrática. Movimentos descomprometidos com a manutenção do Estado Democrático de Direito tem surgido, tendo seu ápice instalado no último dia 08 de janeiro. A Polícia Militar, responsável pela segurança das instituições e da população, possui papel fundamental na manutenção da democracia, portanto, sua formação, seja de oficiais ou de praças, deve ser pautada em valores fundamentais constitucionais. E a nossa sugestão é para que todos os agentes da segurança tenham total consciência de sua importância e para que tenham preparação para atuar em conformidade com os valores democráticos”, justificou o parlamentar.

A sugestão da criação de um protocolo de proteção às mulheres vítimas de abusos e agressões em espaços públicos e privados foi inspirada no modelo adotado pela Espanha e que ganhou ampla repercussão após a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona.

