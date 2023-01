Requião não ocupará cargo no governo Lula

"Não me arrependo de nada que eu fiz para ajudar na eleição do Lula", disse o ex-governador do Paraná edit

Blog do Esmael - O ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PT), informou com exclusividade ao Blog do Esmael, na noite desta segunda-feira (02/01), que não ocupará cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula pediu para sondá-lo no conselho da Itaipu Binacional, no entanto, Requião disse como resposta que seria uma “humilhação” para a sua carreira política.

O nome de Requião chegou a ser cogitado para a diretoria-geral da Itaipu, pelo lado brasileiro, mas o PT trabalha com a possibilidade do ex-ministro Paulo Bernardo ocupar a função – segundo uma fonte do Blog do Esmael.

“Não me arrependo de nada que eu fiz para ajudar na eleição do Lula, me candidatando ao governo do Paraná. Mas, não procuro prêmio de consolação”, disse Requião ao Blog do Esmael.

