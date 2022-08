Requião no debate na Band: 'O Paraná está sem governador'

"Não causa nenhuma estranheza a ausência do Ratinho Junior neste debate", comentou o candidato do PT ao governo do Paraná neste domingo (7) edit

Apoie o 247

ICL

"Não causa nenhuma estranheza a ausência do Ratinho Junior neste debate. O Paraná está sem governador." Assim reagiu Roberto Requião, candidato ao governo estadual pela Federação Brasil da Esperança no Paraná, que reúne o PT, o PV e o PCdoB, à ausência de Ratinho Jr no debate deste domingo (7) na TV Band, em Curitiba. "Todos aqui estão querendo preencher o vazio absoluto do atual governo."

Em relação às altas tarifas de luz e água cobradas atualmente pela Copel e pela Sanepar, Requião firmou o compromisso de demitir os diretores das duas empresas e colocá-las para trabalhar a serviço do povo. "Ratinho tem abusado das tarifas para dar lucros para acionistas que nem brasileiros são."

Requião também defendeu mudanças na área de segurança pública, com ênfase em policiamento preventivo. "Os policiais precisam estar conectados com a comunidade, conhecer as pessoas. Esse vínculo com a comunidade é fundamental. Vamos devolver a dignidade aos policiais."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedágio, o maior roubo da história

Sobre as rodovias com praças de pedágio, Roberto Requião disse que fará diferente do atual governo. "Em parceria com Lula, vamos fazer o pedágio público, com tarifa reduzida. Podemos cobrar tarifas de R$ 7 ou R$ 8. Vamos facilitar a vida do povo." Requião lembrou que, em sua gestão como governador (2003-2010) recusou por 42 vezes o reajuste dos pedágios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo do debate, Requião apresentou propostas sobre agricultura familiar ("Temos que dar a mão para o pequeno proprietário, transformar a agricultura do Paraná em um modelo diversificado que põe comida na nossa mesa") e criticou o custo do projeto de engorda da praia de Matinhos ("Camboriú fez uma engorda da praia por R$ 66,8 milhões. O atual governo do Paraná fará por R$ 315 milhões e sete empreiteiras").

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roberto Requião falou, ainda, sobre saúde pública, políticas afirmativas e diretrizes de gestão, entre outros assuntos. "Um governo precisa ter identidade com população, fraternidade com o povo, amor pelas pessoas."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.