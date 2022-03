Requião se encontra com ex-presidente da Fiep e gera especulações sobre vice

Apoie o 247

Por Julinho Bittencourt, da Fórum - O ex-senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião (PT), se encontrou nesta quarta-feira (23), em sua casa, com o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo.

O próprio Requião postou uma foto do encontro em suas redes socias e abriu especulações sobre a indicação de Campagnolo para vice, ou até mesmo para o Senado, em sua chapa.

Os dois são amigos de longa data, segundo informa o site Boca Maldita. Para muitos no estado, a chapa seria uma aliança de Requião ao centro.

