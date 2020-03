Rio Grande do Sul declara situação de calamidade e busca ajuda de Bolsonaro para minimizar crise

Para o governador Eduardo Leite, medidas como isentar ou diminuir os tributos estaduais ficam limitadas no momento por causa da queda da arrecadação. Por isso procura um acordo com o Governo Federal edit

247 - Por causa do agravamento do coronavírus, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 19, medidas para minimizar a crise econômica causada pela pandemia. Leite também declarou situação de calamidade no estado.

Principal banco público do Rio Grande do Sul, Banrisul, apresentará condição de carência de dois meses para pagamento de dívidas por crédito adquirido por micro, pequenas e médias empresas. Para estas, o limite de crédito será ampliado em 10%. O governador do Estado disse que o Banrisul tem R$ 3 bilhões pré-aprovados para empresas que estejam no limite de crédito.

Para pessoas físicas, o Banrisul anunciou R$ 11 bilhões para empréstimos e aumento de 10% no limite do serviço de débito (Baricompras), compras a prazo e compras parceladas com o cartão do Banrisul.

“A questão econômica impacta a vida das pessoas. A gente não está aqui falando em economia para salvar CNPJs, as empresas propriamente ditas, mas o que toca a vida das pessoas, os funcionários, empregados, aqueles que vão ter a vida atingida. Porque parar tudo, absolutamente, sem dúvida nenhuma dúvida vai impactar a vida de muita gente e empregos”, disse Leite.

Além disso, o governador negocia medidas com outros bancos do estado, o Badesul (Banco de Desenvolvimento) e o BRDE (Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Para o governador Eduardo Leite, medidas como isentar ou diminuir os tributos estaduais ficam limitadas no momento por causa da queda da arrecadação. Por isso procura um acordo com o Governo Federal. “A gente roga ao governo federal, ao presidente da República, ao ministro da Economia, as ações necessárias”. Para ele, é preciso adotar medidas como crédito e apoio aos governos estaduais.