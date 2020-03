RS registra primeiro caso de coronavírus. Total sobe para 31 no Brasil

247 - O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de coronavírus no estado. É um rapaz de 60 anos que voltou recentemente de viagem à Itália. Ele é morador de Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, a cerca de 55 quilômetros de Porto Alegre. O Brasil já tinha 30 casos confirmados na segunda-feira (9), de acordo com boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Campo Bom, o paciente foi isolado imediatamente após ter procurado atendimento em um hospital da região. "O paciente foi mantido em isolamento domicilar, usou máscara entre familiares e nenhum dos parentes teve sintomas. Não temos o vírus circulando na sociedade", assegura a Secretária de Saúde de Campo Bom, Suzana Ambros.

São Paulo concentra a maior parte dos 30 casos de coronavírus no Brasil - são 16 ao todo. O Brasil já tinha 30 casos confirmados na segunda-feira, 9, de acordo com boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde: 16 em São Paulo, 13 no Rio de Janeiro, outros 2 na Bahia, 1 caso em Alagoas, 1 no Espírito Santo, 1 em Minas Gerais e 1 no Distrito Federal.