São Leopoldo tem paciente suspeito de coronavírus

247 - Um homem de 40 anos de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que desembarcou no estado há cerca de 10 dias, está sendo monitorado por agentes de saúde da cidade, informa o G1.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ricardo Charão, ele vive em Kunming, cidade a cerca de 1.500km da província de Hubei, onde fica Wuhan, o epicentro do coronavírus.

Charão diz que o caso é tratado como suspeito por conta da mudança de protocolo do Ministério da Saúde ocorrida nesta terça-feira (28), que passou a classificar o risco no país no nível 2 (perigo iminente).