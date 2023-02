SC: Grupo de venezuelanos com crianças é resgatado em condição análoga à escravidão

Apoie o 247

Carta Capital - Um grupo de 39 venezuelanos, incluindo crianças e bebês, foi resgatado na quinta-feira 9 em condição análoga à escravidão. A operação foi feita pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Rio Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina (SC).

Segundo o GEFM, os venezuelanos trabalhavam na construção de alojamentos e de galpões. No grupo, havia dois bebês gêmeos recém-nascidos, com quatro dias de vida. Até o momento, ninguém foi preso.

