SC: idosa de 74 anos se apoaixona em asilo e se casa pela primeira vez

247 - Uma idosa de 74 anos se casou pela primeira vez em uma celebração nesta quinta-feira (25) em um asilo de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Laurene se apaixonou por José Laurentino, 79, também morador do asilo.

A senhora contou que não pensava em se casar até Laurentino ir morar no local. "Ele é bastante carinhoso, amável. Um amor de pessoa. Me encantei por ele e ele por mim", contou Laurene ao G1.

