"Se Brizola estivesse vivo, estaria ao lado de Lula", diz Dilma em Porto Alegre (vídeo)

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) afirmou que é preciso definir a eleição já no primeiro turno e afirmou, durante um ato em Porto Alegre (RS), na noite da sexta-feira (16), que se o líder trabalhista Leonel Brizola ainda estivesse vivo estaria ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para defender a democracia e ajudar a reconstruir o Brasil. “Tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo ele estaria ali, naquele palanque, sentado ao lado de Lula” disse Dilma.

“Temos que ganhar esta eleição no primeiro turno. Estou falando em um certo ponto do país, que pe o Rio Grande do Sul, onde temos uma forte tradição de luta representada por vários gaúchos, entre eles Leonel Brizola. Tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo ele estaria ali, naquele palanque, sentado ao lado de Lula”.

“Nosso desafio é entregar para nós mesmos esta eleição para podermos recuperar o Brasil. E a gente vai ter mais força se nós ganharmos [a eleição] nesses próximos 15 dias”, disse mais à frente.

