Secretaria da Saúde do Paraná descarta caso suspeito de coronavírus

247 - A Secretaria de Saúde do Paraná descartou, na manhã desta quarta-feira (29), um caso suspeito de coronavírus em Curitiba. Até ontem, dois pacientes estavam internados em hospitais da capital paranaense com a suspeita de terem contraído a doença.

Segundo a pasta, o paciente estava com Gripe do subtipo Influenza B, que foi detectado em exames. Mesmo com o descarte do coronavírus, o paciente segue internado em isolamento no Hospital Santa Cruz, em observação.