Secretário de Segurança do Paraná faz representação contra deputado Renato Freitas

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, protocolou na quarta-feira (8) uma representação contra o deputado estadual Renato Freitas (PT). No documento, o secretário alega que Freitas violou os Deveres Fundamentais do Deputado ao realizar declarações sobre a Polícia Militar do Paraná e pede que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademir Traiano, tome providências sobre o caso.

Na representação, segundo o site Ricmais, Hudson disse que as palavras e expressões utilizadas pelo deputado na sessão do dia 7 de março, ao chamar os policiais de “covardes, assassinos, serviçais do mal’, o político “fere toda a corporação”.

Em outro trecho da representação, o secretário afirma que o parlamentar “exprime acusações de forma generalizada aos homens e mulheres que todos os dias vestem uma farda para proteger a população paranaense e cumprir a lei”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.