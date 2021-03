Seis pacientes morrem por falta de oxigênio em hospital do RS

Mortes foram atribuídas a uma falha no sistema de fornecimento da unidade do Hospital Lauro Reus, na região metropolitana de Porto Alegre. Rio Grande do Sul registra 100% de ocupação dos leitos de UTIs em função do agravamento da pandemia de Covid-19 edit

247 - A Secretária de Saúde do Rio Grade do Sul confirmou a morte de seis pacientes por falta de oxigênio no Hospital Lauro Reus, de Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, os óbitos foram atribuídos a uma falha no sistema de fornecimento da unidade hospitalar. O Rio Grande do Sul registra 100% de ocupação dos leitos de UTIs em função do agravamento da pandemia de Covid-19.

“Estamos avaliando a situação para saber se e fato houve uma pane no sistema. Em caso afirmativo, será aberta uma sindicância para apurar a ocorrência”, informou a assessoria de imprensa do hospital por meio de nota.

Segundo a instituição, a interrupção no fornecimento de oxigênio dos pacientes internados na UTI e no setor de emergência do hospital teria durado cerca 40 minutos. Por meio de um ofício, a Secretaria da Saúde do Estado recomendou que as unidades hospitalares mantenham um estoque mínimo de oxigênio, suficiente para durar ao menos uma semana.

O Hospital Lauro Reus possui dez leitos de UTI, outros em uma unidade semi-itensiva, além de 30 leitos clínicos. Desde o final de fevereiro, porém, todos os leitos estão ocupados por pacientes com Covid-19.

