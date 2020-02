“Será que Flavio e Jair Bolsonaro irão ao enterro?”, questiona policial

"Será que o Flávio e o Jair Bolsonaro irão ao enterro do amigo miliciano Adriano da Nóbrega? Sérgio Moro deve estar triste também, não tinha colocado ele como um dos criminosos mais procurados do país e mesmo assim ele foi localizado. Se bem que foi uma bela queima de arquivo...", escreveu o policial Leonel Radde no Twitter edit

247 - Membro da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Leonel Radde fez ironias à com a morte de Adriano da Nóbrega Silva por causa da ligação do miliciano com a família Bolsonaro. O ex-capitão do Bope foi morto neste domingo (9) em troca de tiros com a polícia na Bahia. Ele é suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e foi citado em investigações do Ministério Público (MP-RJ) sobre um esquema de corrupção no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Parentes do miliciano trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Outro detalhe é que, em 2005, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu Adriano, acusado de homicídio, e disse que o ex-militar era um “brilhante oficial”.