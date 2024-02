Sergio Moro é detonado nas redes após atacar Lula e Celso Amorim

Apoie o 247

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi massacrado nas redes sociais após atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República.

O parlamentar fez as críticas o governo Lula condenar o genocídio cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza, onde cerca de 30 mil palestinos morreram vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

Perfis nas redes sociais rebateram o ex-juiz. "Teu julgamento é quando mesmo?", questionou uma internauta ao recordar que Moro será julgado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Ele é acusado de abuso de poder econômico e deve ir a julgamento este ano.

"Ex-juiz parcial, alguma palavra sobre comércio exterior?", escreveu outra pessoa no X, antigo Twitter. "Ex-juiz e futuro ex-senador", postou um perfil.

A postagem de Moro que gerou polêmica foi a seguinte: "a diplomacia presidencial, enquanto for refém da ideologia PT/Psol, será fonte de vergonha e constrangimento para os brasileiros. Sugestão: menos Lula e Amorim, mais @ItamaratyGovBr. Aliás, muito menos Lula/Amorim".

Teu julgamento é quando mesmo?

Ex-juiz parcial, alguma palavra sobre comércio exterior?

