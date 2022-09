Sérgio Moro ganha apoio de "Samurai" e vira piada nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o candidato ao Senado pelo estado do Paraná Sérgio Moro (União Brasil) virou piadas no Twitter após receber o apoio de um homem que afirmou ser o "Samurai do Novo". "O objetivo é transmitir uma mensagem nova para a política. Samurai significa aquele que serve a um senhor. Não trabalha por si próprio. Trabalha pra servir o outro. Você (Moro) entra nessa", disse o Samurai.

Internautas reagiram. "Não é possível, o sujeito virou uma caricatura mesmo", afirmou um deles.

Um perfil escreveu: "como essa extrema-direita é brega". "Moro é muito jeca!".

Outra usuária disse que se sentiu "envergonhada de ver esse vídeo, vergonha alheia mesmo".

Um internauta postou: "os samurais de verdade tão sabendo dessa ofensa?".

Outro perfil escreveu: "eu juro que achei que era um video do @MarceloAdnet no quintal da casa dele".

Hehe, não é possível, o sujeito virou uma caricatura mesmo — Daniel A. Dourado (@dadourado) September 15, 2022

A crise atual não é só jurídica, política, econômica, social, ética. Vivemos uma crise estética. Como essa extrema-direita é brega. Moro é muito jeca! Plmdds September 15, 2022

Eu me senti envergonhada de ver esse vídeo, vergonha alheia mesmo. — Cassia. Princesa não, mulher de luta! (@cassiarsantos01) September 15, 2022

Os samurais DE VERDADE tão sabendo dessa ofensa? — Henrique Sanches ☠🧔🏻🤘🏼 (@hrsanches) September 15, 2022

Eu juro que achei que era um video do @MarceloAdnet no quintal da casa dele. — Rodrigo (Palito) Cebrian (@rodcebrian) September 15, 2022





