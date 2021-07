Serra gaúcha tem sensação térmica de -20 °C, em meio à chegada de massa de ar polar

247 - O sul do país registrou temperaturas negativas nesta quarta-feira (28), com sensação térmica de até -20 °C na região da serra gaúcha. Uma massa de ar polar deve derrubar as previsões meteorológicas entre quinta (29) e sexta-feira (30) no sul e sudeste do país, em especial nas regiões de maior altitude no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

“A parte mais forte dessa massa de ar polar ainda está longe de chegar ao sul do Brasil, ela vai avançando ao longo da quinta e sexta-feira. Hoje já temos o começo da atuação deste sistema”, afirmou a meteorologista Estael Sias, à CNN Brasil.

"Em Bom Jardim da Serra (RS), -7,8 °C, com rajadas de vento de 70 km/h, e sensação térmica ao ar livre de -20°C. Como é uma região de 1.800 metros de altitude, o clima é extremo. General Carneiro (PR) apresentou -4,8°C hoje de manhã", disse.

Regiões de maior altitude de Santa Catarina e do Paraná também registraram temperaturas negativas nesta quarta.

