Servidor registra boletim de ocorrência por homofobia: “Não aceito”

Metrópoles - O agente penitenciário Mateus Schwartz dos Anjos registrou boletim de ocorrência depois de ter sido vítima de ataques e difamação em grupos de WhatsApp de servidores da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SJSPS).

O registro foi feito como “campanha de difamação com raiz homofóbica vinda dos próprios colegas”, depois que o assessor de relações institucionais publicou fotos ao lado do noivo. Segundo o servidor, as ofensas teriam começado em 2019, mas apenas conseguiu obter provas em janeiro.

“Se eu não estivesse muito bem resolvido com essa questão, não teria postado no meu Instagram. É algo que não me atinge, mas que eu não aceito. Minha sexualidade não é tabu para mim ou para minha família, mas para muitas outras famílias ainda é. Então, resolvi denunciar, para que sirva de exemplo e para que os meus colegas repensem a conduta deles como servidores públicos”

