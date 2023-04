Sexo, droga, videotape e propina: a operação do Gaeco que a justiça eleitoral mantém segredo

Apoie o 247

Blog do Esmael - Garganta Profunda do Palácio Iguaçu, uma confiável fonte do Blog do Esmael, abaixo, relata com verossimilhança detalhada sobre recente operação do Gaeco, em Curitiba, deflagrada justiça eleitoral – que mantém a investigação sobre segredo. Leia a íntegra do relato do informante:

A operação tem tudo a ver com sexo, drogas, propina e, pasmem, videotape! Sim, parece que alguns publicitários envolvidos no esquema costumavam filmar as sacanagens. Aparentemente, a ideia era usar as imagens em campanhas eleitorais para causar impacto no eleitorado. Parece que a criatividade não tem limites.

Também há suspeitas de que algumas agências estariam oferecendo serviços superfaturados para favorecer campanhas políticas, com o objetivo de repassar parte do dinheiro para políticos e partidos. Essa prática, conhecida como caixa 2, é proibida pela legislação eleitoral e pode render sérios problemas para quem for pego. Além disso, a força-tarefa Gaeco/Jutiça Eleitoral ainda estaria fazendo um pente-fino nos aditivos contratuais, que é quando um contrato é adiado para não enfrentar uma nova licitação.

O fato de um ex-secretário do estado do Paraná estar entre os investigados pode causar ainda mais preocupação para alguns políticos e personalidades da “República de Curitiba”, haja vista um dos implicados ser o principal marqueteiro do ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR).

Será que o ex-juiz também teria se envolvido em esquemas escusos de financiamento de campanha? Tem gente mais graúda investigada pelo Gaeco e pela justiça eleitoral? Só o levantamento do sigilo imposto pela justiça eleitoral poderá nos dizer com toda a sinceridade o que rolou debaixo desses lençóis.

Sabe-se que o interesse dos investigadores recai sobre contratos de agências de publicidade no governo do Paraná e na Prefeitura de Curitiba, locais por onde passou o principal estrategista eleitoral de Sergio Moro.

Por enquanto, o que se sabe é que a Operação Claquete está longe de acabar. As autoridades continuam investigando as denúncias e podem surgir novas informações a qualquer momento. O que é certo é que, se as acusações se confirmarem, teremos um escândalo de corrupção envolvendo o mercado publicitário e político no Paraná com proporções dantescas, nacionais. Resta-nos torcer para que a justiça retire esse segredo. E quem sabe a produção de filmes dos publicitários envolvidos possa render uma boa comédia para amenizar a situação.

O relato acima de Garganta Profunda do Palácio Iguaçu, homem de trânsito fácil nos três poderes do Paraná, disse ainda ao Blog do Esmael que o segredo de justiça eleitoral pode ter sido decretado porque tem gente mais graúda e poderosa – com foro privilegiado – envolvida nessa saga que envolve sexo, droga, videotape e propina.

