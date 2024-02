Sindicância da BM não vê racismo em abordagem de PMs que prenderam motoboy negro vítima de facada no RS

Apoie o 247

247 - A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-RS) divulgou as conclusões da sindicância da Brigada Militar sobre o caso envolvendo o motoboy negro Everton Henrique Goandete da Silva, agredido por um idoso branco e posteriormente preso por policiais militares em Porto Alegre, no último sábado (17). Contrariando as expectativas e indignações públicas, a investigação oficial não identificou indícios de racismo por parte dos PMs envolvidos, informa o portal Gaúcha ZH.

A sindicância conduzida pela Brigada Militar indicou que os policiais militares não cometeram excessos durante a abordagem ao motoboy, apesar das contundentes alegações de Everton Henrique sobre tratamento diferenciado baseado em sua raça. Segundo o relatório, os policiais agiram dentro dos protocolos "adequados", mesmo diante da situação delicada em que se encontrava a vítima. >>> LEIA TAMBÉM: Motoboy negro agredido com canivete por idoso é indiciado no RS

No entanto, o procedimento interno identificou falhas disciplinares por parte dos quatro policiais envolvidos em dois momentos específicos. Primeiramente, os PMs não acompanharam Everton Henrique quando ele se dirigiu ao seu apartamento para buscar seus documentos, conforme relatado pela Brigada Militar. Além disso, não perceberam a chegada da segunda viatura designada para condução dos presos, o que caracterizou outra transgressão disciplinar.

O coronel Vladimir Luís Silva da Rosa, responsável pela corregedoria-Geral da BM, avaliou que a condução da abordagem foi adequada, destacando que os policiais mantiveram o diálogo e instruíram as partes envolvidas. No entanto, Everton Henrique denunciou publicamente ter se sentido desumanizado durante a ação policial, comparando sua experiência a ser tratado como "um saco de lixo".

O motoboy, em entrevista à RBS TV, na segunda-feira (19), enfatizou a disparidade no tratamento entre ele, negro, e o agressor branco. As declarações de Everton geraram uma onda de indignação e discussões sobre racismo dentro das forças de segurança pública.

Durante a coletiva de imprensa, o secretário da SSP-RS, Sandro Caron, classificou o incidente como uma "situação isolada, pontual".

