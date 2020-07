Sobe para 7 o número de mortos após passagem de 'ciclone bomba' no Sul

As chuvas e ventos fortes, causados pela formação do ciclone extratropical (ciclone bomba) derrubaram árvores e fizeram estragos em diversas cidades da região. edit

247 - Subiu para sete o número de mortos no sul do país após a passagem de um "ciclone bomba" com ventos de até 120 km/h na terça-feira (30). A defesa civil emitiu um alerta de que o fenômeno avança sobre o Sudeste nesta quarta (1º).

Segundo o portal CNN, as chuvas e ventos fortes, causados pela formação do ciclone extratropical (ciclone bomba) derrubaram árvores e fizeram estragos em diversas cidades da região. O fenômeno atingiu mais fortemente o estado de Santa Catarina. Foram atingidos também municípios do Rio Grande do Sul e Paraná.

A reportagem também informa que as vítimas identificadas, até o momento, são uma idosa de 78 anos na cidade de Chapecó que foi atingida por uma árvore, um homem em Santo Amaro da Imperatriz atingido por fios de alta tensão e outro homem de 59 anos em Ilhota. A cidade de Tijucas também registrou três mortes, ainda não especificadas. E, em Brusque, há uma pessoa desaparecida.

