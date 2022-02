Soberanas da Festa da Uva no RS viram alvos de bolsonaristas após posarem para foto com número 13

Apoie o 247

247 - As soberanas da Festa da Uva em Caxias do Sul, Rio Grande so Sul, tornaram-se alvos de bolsonaristas nas redes sociais após posarem para uma foto segurando uma cesta com o número 13. O evento ocorreu na última quinta-feira (3), na localidade de São Luiz da 6ª Légua, com a presença do vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) relacionaram o número da cesta ao PT e passaram a atacar as soberanas pelas redes sociais, acusando-as de fazerem propaganda eleitoral velada para o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas de intenções de voto para 2022. Até mesmo a presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a vereadora Denise Pessoa (PT), e o deputado estadual e ex-prefeito de Caxias, Pepe Vargas (PT), foram atacados.

Diante da repercussão, a rainha da Festa da Uva, Pricila Zanol, e as princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann usaram as redes sociais para divulgar um vídeo no qual explicam que a cesta com o número 13 foi entregue a elas como presente de uma família de agricultores, simbolizando a 13ª edição da Festa da Colheita, que acontece simultaneamente com a Festa da Uva.

"Lamentamos que a nossa imagem tenha sido vinculada à política. Continuaremos caminhando voluntariamente para garantir o sucesso da nossa festa", declararam as soberanas no vídeo.

