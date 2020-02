Sobrinha de Sérgio Moro é vítima de sequestro no Paraná

De acordo com informações da Polícia Militar paranaense, a sobrinha do ministro Sérgio Moro (Justiça) estava com um amigo dentro de um carro, quando foi abordada por um homem e uma mulher armados. Os assaltantes levaram a garota no carro edit

247 - Uma sobrinha de 18 anos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sofreu na noite desta segunda-feira (17) um sequestro relâmpago na zona sul de Maringá, no interior do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar paranaense, a sobrinha do ex-juiz estava com um rapaz dentro de um carro, quando foi abordada por um homem e uma mulher armados. Os sequestrados exigiram que eles entregassem a chave do carro, celulares e demais pertences.

A polícia informou que o rapaz não reagiu, mas teria sido agredido com socos e pontapés. Os assaltantes levaram a garota no carro e, três quadras após o local do crime, eles bateram em um barranco e abandonaram o carro. A sobrinha de Moro ficou no local sem ferimentos.