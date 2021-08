Surto de Covid-19 deixa quatro mortos e 73 infectados em hospital de Porto Alegre

De acordo com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Francisco Paz, "alguém entrou no hospital com poucos sintomas ou sem sintomas e trouxe o vírus" edit

247 - Um surto de Covid-19 atingiu o Hospital Nossa Senhora da Conceição, da rede pública de Porto Alegre (RS). Quatro pessoas morreram. A instituição também estimou que, até a última quarta-feira (11), 73 pessoas foram infectadas, sendo 19 delas profissionais da casa, das áreas de higienização e da enfermaria. De acordo com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Francisco Paz, "alguém entrou no hospital com poucos sintomas ou sem sintomas e trouxe o vírus".

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, os pacientes mortos são dois homens, um de 84 anos e outro de 78 anos, e duas mulheres, uma com 58 anos e outra com 81 anos. De acordo com o hospital, todos eles tinham comorbidades para o agravamento da Covid-19.

"Estávamos trabalhando com certa segurança, já que se tratava de um momento de regressão da pandemia. O número de casos baixava sensivelmente no dia a dia, todos respiravam aliviados. Mesmo assim, não mexemos em nenhum protocolo, a não ser a realização das visitas", disse.

