Suspeito de matar bailarina durante retiro espiritual é preso no Paraná

247 - A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta sexta-feira (28/2), um homem de 40 anos suspeito de estuprar e matar a bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, 25 anos. A jovem foi encontrada morta em 26 de janeiro, próximo a uma cachoeira, após desaparecer de uma chácara onde era realizado um retiro espiritual, em Mandaguari (PR). A informação é do Portal Correio Braziliense.

Durante um mês de investigação, a polícia ouviu aproximadamente 50 pessoas, entre familiares, amigos e testemunhas. Quatro suspeitos também foram ouvidos e tiveram o material genético colhido, já que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou que Maria foi vítima de violência sexual, informa a reportagem.

De acordo com a polícia, os peritos do IML confrontaram o material genético do homem preso com o encontrado no corpo da jovem e o resultado deu positivo. Por isso, o sujeito teve a prisão temporária decretada e está à disposição da Justiça.