Tarso Genro defende surgimento da 3ª via e diz que Bolsonaro tem que ser derrotado antes do segundo turno em 2022

247 - O ex-ministro Tarso Genro (PT), em entrevista ao UOL, afirmou que "seria bom o surgimento de uma terceira via no país", afirmando que a eleição de 2022 protagonizada entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro não seria saudável.

"Sei que essa é uma opinião minoritária no campo da esquerda, como generalidade. O ideal seria o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Nós criarmos um clima de disputa política de alto padrão civilizatório para que no segundo turno tivéssemos dois candidatos do campo democrático", argumentou.

"O presidente Lula é a melhor possibilidade. Ele é meu candidato, óbvio, mas não acho que seria saudável para a democracia brasileira e a República brasileira que fosse uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser derrotado antes, por impeachment ou diretamente nas eleições para não participar do segundo turno", concluiu.

