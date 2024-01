Temporal causa estragos em 39 municípios do RS

Apoie o 247

247 - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou nesta quarta-feira (17) que pelo menos 39 cidades gaúchas registraram estragos causados por chuva, vento fortes, queda de granizo e descargas elétricas nas últimas 24 horas.

Cerca de 1,1 milhão de clientes ficaram sem luz. O Corpo de Bombeiros Militar recebeu mais de 500 chamados. De acordo com o governo gaúcho, os temporais afetaram 4.840 pessoas, 12 feridos e 48 desalojados (pessoas que precisaram sair de casa, mas não precisaram de abrigos públicos).

Em São Vicente do Sul, na Região Central, um hospital ficou totalmente destelhado. Em Ijuí, houve registro de 101,4 milímetros de chuva em 24 horas. A média para o mês de janeiro é 172 milímetros. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Teutônia o vento chegou a 126,7 km/h.

Maiores acumulados de chuva

(entre 8h de terça e 8h de quarta)

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden):

Entre-Ijuís: 101,8 mm

Ijuí: 101,4 mm

Itaqui: 94,6 mm

Canoas: 83,2 mm

Encruzilhada do Sul: 81,2 mm

Santa Rosa: 80,8 mm

Eldorado Do Sul: 79,92 mm

Porto Alegre: 75,73 mm

Dom Pedrito: 74 mm

Viamão: 68 mm

Gravataí: 67,8 mm

Candelária: 65,8 mm

Bom Princípio: 65,2 mm

Campo Bom: 63,95 mm

Rosário Do Sul: 63,2 mm

São Borja: 61,8 mm

Santa Maria: 60,8 mm

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Dom Pedrito: 86,2 mm

Santiago: 78,2 mm

Santana do Livramento: 74,2 mm

São Luiz Gonzaga: 67,8 mm

São Gabriel: 65,8 mm

Encruzilhada do Sul: 58,8 mm

Torres: 57,8 mm

São Vicente do Sul: 56,8 mm

Maiores rajadas de vento

(entre 3h de terça e 11h de quarta)

Inmet:

Teutônia: 126,7 km/h

Canela: 103 km/h

Cruz Alta: 91 km/h

Porto Alegre: 89 km/h

Lagoa Vermelha: 86 km/h

São Vicente do Sul: 84 km/h

Canguçu: 84 km/h

Santa Maria: 84 km/h

Dom Pedrito: 80 km/h

Torres: 80 km/h

Caçapava do Sul: 79 km/h

Rio Pardo: 76 km/h

São Gabriel: 76 km/h

Santa Vitória do Palmar

Barra do Chuí: 75 km/h

São Luiz Gonzaga: 70 km/h

Soledade: 69 km/h

Santana do Livramento: 69 km/h

Tupanciretã: 69 km/h

Bento Gonçalves: 68 km/h

São Borja: 67 km/h

Bagé: 66 km/h

Camaquã: 66 km/h

Aeroportos:

Canoas: 107 km/h

Porto Alegre: 89 km/h

Uruguaiana: 69 km/h

Santa Maria: 65 km/h

Municípios que reportaram danos ou ocorrências

Aceguá

Agudo

Alvorada

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Candiota

Canela

Canoas

Colinas

Cruzeiro do Sul

Eldorado do Sul

Encruzilhada do Sul

Estrela

General Câmara

Gramado

Gravataí

Guaíba

Lajeado

Mata

Não-Me-Toque

Panambi

Paraíso do Sul

Parobé

Pejuçara

Porto Alegre

Restinga Seca

Santa Bárbara do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santana da Boa Vista

Santo Ângelo

São Gabriel

São Miguel das Missões

São Paulo das Missões

São Vicente do Sul

Teutônia

Venâncio Aires

Viamão

Vitória das Missões

