Terrorista bolsonarista divulga vídeo com ameaça ao presidente Lula

Idoso mostra um faca personalizada com a imagem e nome de Jair Bolsonaro e diz que vai “cortar a cabeça do Lula” edit

ICL

247 - Um homem de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, postou um vídeo nas redes sociais ameaçando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, o idoso mostra uma faca personalizada com a imagem e nome de Jair Bolsonaro (PL) e diz que vai “cortar a cabeça do Lula”. “Olha, a faca já está preparada para cortar a cabeça do Lula, aqui, ó”.

Assista:

