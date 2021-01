"Tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para o País", diz Fernanda Melchionna após ataques contra o PSOL

A deputada Fernanda Melchionna (RS), vice-líder do PSOL, criticou a declaração de Jair Bolsonaro, que acusou a legenda de "politizar" o uso da cloroquina, após entrar com uma ação no Judiciário para barrar o gasto com o medicamento. "Tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para o País", afirmou edit

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (RS), vice-líder do PSOL, criticou a declaração de Jair Bolsonaro, que acusou a legenda de "politizar" o uso da cloroquina, após entrar com uma ação no Judiciário pedindo o interrompimento do gasto de dinheiro público em Porto Alegre (RS) com o medicamento, pois não há comprovação científica da sua eficácia no tratamento contra o coronavírus. A parlamentar defendeu o impeachment. "Tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para o País", afirmou.

"A verdadeira solução que precisamos nesse momento é a saída de Bolsonaro do governo. A cada dia que passa, ele coloca o Brasil em mais risco. Tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para o país", acrescentou.

De acordo com a deputada, "se tem uma pessoa que politiza a vacina, é Bolsonaro, justamente quando mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo inteiro e nenhuma delas no Brasil graças à incompetência e negacionismo dele".

A parlamentar, afirmou que "Bolsonaro comete uma sucessão de equívocos e é difícil acreditar que não sejam intencionais". "Pede para não politizar a pandemia, mas tem mentido ao povo sobre a existência de um remédio para a Covid-19, levando ao risco de vida milhões de pessoas com o objetivo de esconder sua própria incompetência", disse.

"Tem travado uma batalha contra a ciência e a saúde pública, desacreditando pesquisadores e desestruturando o SUS quando ele é mais necessário. Fez mudanças no Ministério da Saúde gerando ainda mais crise e escolheu um ministro sem experiência na área que tem acumulado episódios de má gestão ao lidar com a vacina e a compra de insumos para aplicação", acrescentou.

A um grupo de apoiadores, Bolsonaro comentou a ação do PSOL e disse que "pelo amor de Deus", está na hora de "parar de politizar esse negócio aí".

