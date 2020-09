TJ do Paraná arquiva processo contra juíza que fez citação racista em sentença

Por unanimidade, os desembargadores do órgão especial do TJ-PR destacaram, após análise do texto da sentença, que "em nenhum momento a Juíza Inês Zarpelon condenou ou aumentou a pena do réu devido a cor da pele" edit

247 - A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) determinou nesta segunda-feira (28) o arquivamento do processo disciplinar contra a juíza Inês Zarpelon, da 1ª Vara Criminal de Curitiba, que havia afirmado em sentença que um réu era 'seguramente criminoso em razão de sua raça'.

Por unanimidade, os desembargadores do órgão especial do TJ-PR destacaram, após análise do texto da sentença, que "em nenhum momento a Juíza condenou ou aumentou a pena do réu devido a cor da pele".

A sentença analisada foi proferida em 19 de junho. Em um trecho, a magistrada diz que "seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente (sic)".

A decisão da Corregedoria-Geral do TJ-PR será submetida ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou, em 12 de agosto, que o caso fosse apurado.