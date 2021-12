TJ do PR acata pedido de Moro e censura vídeo de site bolsonarista sobre suposto dossiê

Nas imagens, Fernando Melo, apresentador do canal Terça Livre, de Allan dos Santos, faz acusações ao ex-juiz edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Depois de um juiz de 1ª instância ter negado o pedido de Sergio Moro para que o canal bolsonarista Terça Livre retirasse do ar um vídeo com acusações contra o ex-magistrado da Lava Jato, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) reverteu a decisão e emitiu ordem para que o material seja apagado pelo site de Allan dos Santos.

Nas imagens, o apresentador Fernando Melo afirma que Moro tem um dossiê que é usado pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro para ameaçar e achacar adversários políticos. “Moro se tornou o grande articulador de uma operação do Judiciário e da polícia”, diz Melo no vídeo.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE