TJ-PR livra Ademar Traiano de processo apesar de confissão de propina

247 - O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) livrou o atual presidente da Assembleia Legislativa do estado, Ademar Traiano (PSD), e o ex-deputado estadual Plauto Miró (DEM) de um processo de lavagem de dinheiro, que, em última instância, poderia terminar com suas prisões, informou o jornal curitibano Plural nesta quinta-feira (18), citando uma nota recente do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Segundo o TJ-PR, não há prova suficiente de que os políticos tentaram ocultar o dinheiro recebido de propina da TV Icaraí, em 2015. No entanto, eles próprios confessaram à Justiça o recebimento de propina de R$ 100 mil cada, destaca a reportagem.

Os dois assinaram, de acordo com o MP-PR, um acordo de não persecução penal, que os obrigava a devolver o dinheiro e a pagar uma multa pesada. No entanto, eles não poderão mais ser presos mesmo após admitirem ter recebido propina para renovar o contrato entre a TV Icaraí e TV Assembleia.

