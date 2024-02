Tony Garcia antecipa que Lula escolheu quem vai julgar Sergio Moro no TRE-PR

Apoie o 247

247 - O empresário Tony Garcia afirmou nesta quarta-feira (7) na rede social X que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já escolheu o juiz responsável por decidir se condena ou absolve o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). O magistrado atende pelo nome de José Rodrigo Sade. O parlamentar, ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi acusado de abuso de poder econômico durante as últimas eleições.

"Atenção. @LulaOficial. Já escolheu o juiz que julgará cassação de Sergio Moro. . TIC TAC TIC TAC! Será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial o nome de José Rodrigo Sade", escreveu Garcia.

"Os olhos do país se voltarão para o @treparana que poderá fazer história cassando o maior corrupto da história do Paraná. Começou a contagem regressiva para que @SF_Moro seja banido da vida pública e remetido para uma prisão de segurança máxima onde àqueles que cometem crimes de lesa pátria devem habitar devido sua alta periculosidade. O país festejará esse dia".

