Torcida do Brasil de Pelotas expulsa de jogo homem com tatuagens nazistas

247 - A torcida do Brasil de Pelotas não aceitou a presença de um nazista na arquibancada e durante a partida válida pelo Campeonato Gaúcho, nesse domingo (13), espulsou um homem que exibia tatuagens de uma Cruz de Ferro e os dizeres Mein Kampf, título em alemão do livro Minha Luta, de Adolf Hitler.

Segundo a assessoria do clube, o homem, que não teve a sua identidade revelada, foi expulso por ação dos demais torcedores, que se revoltaram com as tatuagens. Ele precisou ser escoltado para fora do estádio pela segurança local.

A vereadora de Porto Alegra, Daiane Santos (PCdoB), postou em sua rede social a imagem do homem exibindo as tatuagens na arquibancada e elogiou a ação dos torcedores.

“O Brasil de Pelotas é um clube que foi fundado pela classe operária e negra. Parabéns para a torcida Xavante, que honrou suas raízes! Com nazista não tem conversa”, escreveu.

“Parabéns a torcida do Brasil de Pelotas por ter expulsado o homem com tatuagens neonazistas da arquibancada no jogo de ontem. Não podemos tolerar que manifestações como essa sejam toleradas!”, escreveu Manuela D’Ávila, ex-candidata à vice-Presidência em 2018 e à prefeitura de Porto Alegre em 2020, compartilhando o vídeo em suas redes sociais.

Ontem, um homem foi um expulso da arquibancada pela torcida do Brasil de Pelotas após exibir suas tatuagens neonazistas (Mein Kampf e Cruz de Ferro). pic.twitter.com/f92HR7sTrK — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022

Com nazista não tem conversa! Fora nazistas! Apologia ao nazismo é crime. pic.twitter.com/XdfE6RbWD0 — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022

